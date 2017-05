Tejada programará la preparación física del equipo

El director deportivo del Avilés, José Luis Tamargo, presentó ayer a Jorge Tejada como preparador físico de la primera plantilla, junto al entrenador de porteros Dani Castro, que llegan a completar el cuerpo técnico que encabezan Paco Parreño y Blas García como su segundo. "Solo hemos podido firmarles -a los cuatro- hasta final de temporada. Es otra zancadilla, no me han dejado cerrar nada más allá del 30 de junio", espetó el director deportivo.



No quiso entrar en más detalles, pero al parecer el desacuerdo entre la propiedad del club y los gestores, que todo apunta a que se resolverá en los juzgados, está detrás de la imposibilidad de Tamargo para alargar el contrato del cuerpo técnico. José María Tejero, presidente del club sigue siendo el encargado de firmar las fichas federativas tanto de entrenadores como de jugadores y, de conseguir rescindir el contrato con IQ Finanzas como pretende, un acuerdo más largo con el nuevo cuerpo técnico impediría cambiarlo tras su marcha. Por eso, Tamargo agradeció la predisposición de Parreño, Blas García y Dani Castro, para llegar al club en esas condiciones.



En el caso de Tejada, ya estaba en la estructura como preparador del juvenil y el resto de la cantera blanquiazul y ahora programará la preparación física del primer equipo, aunque solo podrá asistir a los entrenamientos los fines de semana y días sueltos, por motivos laborales. "Parreño y yo venimos de la misma formación, así que tenemos ideas muy parecidas y será fácil trabajar juntos", señaló Tejada.