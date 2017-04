Weimar Roldán: "Vencer en Asturias da prestigio"

El vencedor en Pola de Lena, el colombiano Weimar Roldán, del equipo Medellín-Inder, se hizo famoso como "pistard" en los Juegos y Campeonatos Panamericanos. Ha ganado etapas y ha sido líder de la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN.



Roldán aseguró que "nos salieron las cosas muy bien y estoy muy contento de haber ganado una etapa muy dura".



Sobre sus posibilidades de mantener el liderato en las dos etapas que faltan, indicó que "hay que luchar hasta el final. No soy un gran escalador, pero me defiendo en las subidas. Espero que las fuerzas me alcancen hasta el final de la Vuelta".



Roldán señaló que "la escapada nos desgastó bastante, pero supimos aguantar para rematar con una victoria importante a nivel personal y también para el equipo. Vi que en los últimos kilómetros no había acuerdo en la fuga y me la jugué yo solo. Me salió bien y pude conseguir un triunfo de prestigio".