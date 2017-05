De cabeza hacia la victoria

El líder no ofreció su mejor imagen, pero sacó adelante su compromiso ante el Marino de una forma poco habitual en su juego: a balón parado. Un saque de esquina botado con precisión y potencia por parte de Víctor Ruiz lo remató en el área pequeña Juan Rodríguez para hacer el 1-0 que servía para sacar adelante unos primeros 45 minutos en el que las mejores ocasiones fueron para el conjunto de Pulgar.



Hasta ese momento, el Sporting B lo intentó con centros laterales que no tuvieron el efecto deseado, al no encontrar un remate franco sobre la portería defendida por Davo. Por su parte, el conjunto luanquín jugó con sus armas,. Se defendió a la perfección juntando sus líneas y tuvo su mejor ocasión tras un error de Cordero. Primero Jairo Cárcaba se encontró con Dani Martín que cerró todos los huecos en el mano a mano y, después Dani Pevida recogió el pase del delantero para estrellar el balón en el poste. Fue su mejor ocasión de cambiar el signo del partido porque después llegó el primer tanto de Juan Rodríguez.



El central gallego repitió a los cinco minutos del comienzo de la segunda mitad para calcar el tanto inicial. De nuevo Víctor Ruiz sacó el córner cerrado y con potencia y Juan Rodríguez peinó ligeramente para hacer el segundo tanto de los rojiblancos. Ahí se terminaron las esperanzas para el Marino, que se vio claramente superado por un Sporting B que se asemejó más a su imagen habitual llevando el control de los tiempos del partido. La cuenta la cerraría un activo Isma Cerro que, minutos antes, lo intentó con una bonita maniobra en la que sólo le faltó el gol. Una recompensa que encontró al disparar con acierto para batir a Davo tras un bonito pase de espaldas de Rubén, que acababa de ingresar en el terreno de juego.



De esta forma, el Sporting B puede proclamarse campeón la próxima jornada si logra un nuevo triunfo en su visita a L'Entregu. Por su parte, el Marino se despide matemáticamente del playoff de ascenso tras el triunfo del Langreo.