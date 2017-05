El Chelsea ya roza la Premier

El Chelsea y el Tottenham mantienen su pelea por el título de la Premier, mientras que Manchester City y Manchester United desaprovecharon la oportunidad de asentarse en puestos de la Liga de Campeones al empatar en el campo del Middelsbrough (2-2) y en Old Trafford con el Swansea (1-1), respectivamente.



El Chelsea solventó una de las visitas más complicadas y goleó (0-3) al Everton en Goodison Park, con goles de Pedro, Cahill y Willian. Esta victoria obligaba al Tottenham, a no fallar en el último partido de la jornada dominical ante el Arsenal. No fallaron los "Spurs", que, aferrados a Dele Alli y Harry Kane (2-0), se llevaron el último derbi del norte de Londres en White Hart Lane, ya que la temporada que viene jugarán en Wembley. El Totteham sigue a cuatro puntos del líder.