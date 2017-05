Nace el Circuito nacional de gimnasia rítmica Iberdrola

Iberdrola y la Real Federación Española de Gimnasia presentaron la semana pasada el Circuito Iberdrola en un acto celebrado en la sede del Consejo Superior de Deportes en Madrid. En este campeonato, que arrancará el 13 de mayo, se enfrentarán los ocho mejores clubes femeninos de gimnasia rítmica de cada comunidad autónoma.



La responsable de Patrocinios de Iberdrola, Carmen Cabrera; la subdirectora general de Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes, Susana Pérez-Amor; el presidente de la Real Federación Española de Gimnasia, Jesús Carballo, y la gimnasta del conjunto nacional y medalla de plata en Río 2016, Alejandra Quereda, dieron a conocer esta competición.



Gracias a este nuevo circuito, impulsado por Iberdrola, se abre la posibilidad de que gimnastas que no pueden participar en campeonatos nacionales puedan hacerlo en una competición por clubes.



El Circuito Iberdrola tiene como objetivo la creación de una competición en la que participen los clubes del territorio nacional en distintas fases clasificatorias, con una fase final de la que saldrá el mejor club de España. Con su puesta en marcha se pretende dar una mayor difusión de esta disciplina en los medios de comunicación y que, con ello, se incremente el número de participantes en este deporte.



La deportista leonesa Carolina Rodríguez, diploma olímpico en Río y gimnasta con más títulos nacionales, es la embajadora del Circuito Iberdrola, empresa con la que colabora a través de la iniciativa Universo Mujer.



El Circuito Iberdrola consta de tres fases: dos clasificatorias y una final. Pueden participar clubes y gimnastas con licencia federativa en vigor y que entrenen en territorio nacional. Cada club puede presentar un equipo de tres a seis gimnastas, de cualquier edad y categoría, incluidas las categorías 'open' y 'de honor'.



En el circuito se participará de manera individual y habrá una única categoría, en la que el contenido de los ejercicios corresponderá al programa técnico de la categoría sénior absoluto, del código de la Federación Internacional de Gimnasia. Para ello, cada club deberá realizar seis ejercicios en cada fase: manos libres, aro, cuerda, pelota, mazas y cinta. La nota final obtenida por cada club será la suma de las cuatro mejores notas de los aparatos más la nota de manos libres. De modo que cada gimnasta participará como máximo en seis ejercicios entre las tres fases, pudiendo cambiar de aparato, o no participar en alguna fase.



En la primera fase, el territorio nacional se dividirá en seis zonas, pudiendo cada comunidad participar con un máximo de ocho clubes, salvo Ceuta y Melilla, con un máximo de cuatro, y siendo responsabilidad de cada federación autonómica la elección de los mismos. En la zona 1 estarán Galicia, Asturias y Castilla y León; en la 2, Cantabria, País Vasco y Navarra; en la Zona 3, Cataluña, Aragón y La Rioja; en la Zona 4, Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares; en la Zona 5: Andalucía, Extremadura y ciudades de Ceuta y Melilla, y en la Zona 6, Castilla la Mancha, Madrid y Canarias. Los diez clubes mejor clasificados de cada zona pasarán a la segunda fase, pudiendo añadirse algún representante más si alguna comunidad no está representada, que será el club mejor clasificado de la misma. En la segunda fase, el territorio nacional se dividirá en dos zonas: Zona A: con los equipos clasificados de las zonas 1, 2 y 3 y Zona B: 4, 5 y 6.