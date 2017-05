Demasiado premio para el Llanes ante L'Entregu

Hace ya varias jornadas que el Llanes no se juega nada y, en lugar de disfrutar de la situación y regalar a sus seguidores buen juego y alineaciones atrevidas, los partidos en San José son cada vez más plomizos y ni siquiera ofrecen el atractivo de dar minutos a los prometedores jugadores del juvenil de Liga Nacional que tan excelente temporada están haciendo.



Frente a L'Entregu marcó pronto Cristian tras un penalti de Guíller a Jorge. El Llanes entregó el dominio del partido y del balón a los visitantes, que la mayoría de las veces no sabían que hacer con él, en parte por su propia incapacidad, en parte por el molesto viento racheado. A pesar de todo, entra en la categoría de misterio inexplicable el fallo de Riki a los 40 minutos cuando, solo, sin portero, al borde del área pequeña estrelló el balón en el travesaño.



En la segunda mitad se veía desde el inicio que iba a llegar el gol rojiblanco y así fue tras un fallo calamitoso de Diego que, tras entregar el cuero a Raúl, llegó a tiempo para que el disparo le rebotara y despistase a Miguel. El Llanes no reaccionó y Riki, que recordará este partido como una pesadilla, vio como Diego le sacaba bajo palos un gol cantado. Cuando ya nadie esperaba ningún chispazo local, una falta muy bien botada por Jorge la cabeceó Cristian, libre de marca, para otorgar una excesiva victoria a los locales.