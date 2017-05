Dudi da el susto al final de la sesión al dañarse una rodilla

El centrocampista Dudi se dañó en la rodilla izquierda en una jugada fortuita al final del entrenamiento de ayer, aunque se espera que evolucione bien durante las próximas horas y pueda entrenar mañana con el grupo. Algunos jugadores, como Luismi, tienen los golpes y molestias habituales tras un partido, pero en general todos están bien.



El técnico, Paco Parreño, confía tener a toda la plantilla a su disposición para afrontar el partido del próximo domingo en La Corredoria (18.30 horas) ante un Urraca que está en puestos de descenso con 27 puntos, a uno de la salvación que marca el Tineo. Y es que Parreño adelantó ayer que hará cambios. "Hubo gente que no jugó el domingo y que lógicamente va a entrar en el equipo", anunció.



El único resultado válido el domingo en Posada de Llanes es el triunfo para pelear por el segundo puesto, ahora del Tuilla, y poder jugar la Copa del Rey la próxima temporada puesto que el más que probable campeón, el Sporting B, no puede participar en la Copa al hacerlo el primer equipo. "Tenemos que ganar sea como sea porque los resultados mandan en el fútbol y aplacan los nervios", señaló el técnico. Y para conseguirlo, añadió, "tiene que haber un cambio de fisonomía en el equipo para meter gente con otro perfil, con más piernas y agresividad porque va a haber mucho juego aéreo y segundas jugadas".



El nuevo entrenador blanquiazul avisa de que habrá que ponerse el mono de trabajo para sacar adelante el partido. "Tendremos que apretar tanto o más que ellos para que se note nuestra diferencia de calidad, pero si no corremos y apretamos no tendremos nada que hacer".



Parreño tenía la intención de aprovechar estos últimos partidos de Liga para ver a todos los jugadores cara la play-off, pero ahora entiende que la situación no lo permite. "Por el bien de todos, el domingo tenemos que jugar con los once que creamos mejores, que quizás habría sido lo más ortodoxo ante el Condal", precisó para concluir: "Necesito dirigir al equipo con la idea puesta en el primer partido de play-off".



El equipo descansa hoy y entrena mañana (10.30 horas) en el sintético de Miranda.