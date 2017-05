López, a Tejero: "Quienes nos quieren fuera se tendrán que aguantar"

"Lo que está sucediendo en el Avilés es pura contaminación que sólo beneficia a las personas que quieren que nos vayamos ahora que pagamos la mayoría de las cuentas, pero no les voy a dar en el gusto y se tendrán que aguantar porque probablemente voy a empezar a ejecutar planes de desarrollo". El gestor, Álvaro López, reaccionó así a través de Facebook a la iniciativa del propietario, José María Tejero, de presentar una demanda por incumplimiento de contrato por los impagos a la escuela.



"Nosotros tenemos un contrato que vamos a hacer valer ante la ley, que determinará quien lo incumplió. Entendemos que hemos cumplido con todo y no tenemos antecedentes de demandas, algo que encontraría muy poco ético, de hecho encuentro muy poco ético todo", señaló López.



El gestor hizo alusión, sin nombrarlo, a la destitución de Lago y la llegada de Parreño como nuevo técnico. "En las últimas semanas se comprometió el campeonato y no se logró el objetivo de concluir primeros, que fue uno de los motivos por los que invertimos para apoyar el desarrollo de este equipo". López recuerda que "hemos gastado una gran cantidad de dinero y no veíamos posibilidades de subir a Segunda B" cuando, señala, el costo de esta plantilla "es medianamente alto y teníamos la expectativa de que estuviera por encima de otros equipos y al no estarlo optamos por el cambio".



López aclaró que el motivo de la marcha de Lago es que el equipo no logró ganar a ningún rival directo como Tuilla, Sporting, o Langreo. "En esas condiciones es muy difícil que pueda subir a Segunda B durante el play-off porque no es capaz de ganar ningún partido clave y estamos convencidos de que si no se intenta un cambio no habrá posibilidad porque en el play-off nos vamos a encontrar con equipos más potentes y si no somos capaces de ganar a los de casa no se a qué aspiramos". Y explicó que se eligió a Parreño "por su gran experiencia en el manejo de grupos y porque se siente una gran división en el interior del Avilés".



El nuevo técnico empezó con mal pie tras la debacle ante el Condal (1-3), pero López anuncia "un apoyo total" en estas últimas jornadas. "El objetivo es subir a Segunda B y vamos a tratar de que el equipo afronte el play-off de la mejor manera. Y si no subimos, tendremos que hacer una evaluación real para desarrollar un proyecto más razonable que nos represente mejor", señaló.



El empresario hispano insiste en que IQ no es responsable de lo que sucede en el club. "Entendemos que hay un grupo de personas que nos intentan culpar de todo y están creando un ambiente tóxico que tiene mucho que ver con la situación deportiva porque el campeonato se perdió fuera de la cancha, no dentro". Son personas, añade, "que están día a día intentando desequilibrar la plantilla y crear divisiones porque no quieren que suba".



Lo peor, asegura, "es que lo han logrado en muchos aspectos", aunque anuncia que "vamos a intentar seguir apoyando este proyecto, y si no tiene éxito no vamos a tirar la toalla ni abandonar, al contrario, intentaremos desarrollar un proyecto más lógico con un costo más razonable".



El gestor concluyó con palabras para los miembros de la peña Galiana Xoven que el domingo asaltaron el palco del Suárez Puerta. "No es una buena actitud, es algo que no se ve en el fútbol profesional y que sólo obedece al interés quienes quieren agotarnos para que nos vayamos".