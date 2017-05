De la Nava: "Tenemos que mantener la tranquilidad"

El Langreo logró el triunfo ante el Lenense Proinastur y acaricia la clasificación para la promoción de ascenso. Buena parte de la culpa de la victoria de anteayer la tuvo Carlos de la Nava. El delantero salmantino resultó fundamental para romper la cerrada defensa del conjunto verdiblanco y para adelantar a su equipo. El atacante logró los dos primeros tantos del Langreo en la victoria por 3-0. "Fue un partido complicado ya que ellos también se jugaban mucho", destaca el futbolista. Para De la Nava, el Lenense "nos esperó muy atrás pero logramos tener paciencia para sacar el encuentro adelante".



De este modo, el equipo langreano se repone de una nueva derrota lejos de Ganzábal. Otro triunfo en su feudo para zanjar la mala racha que están atravesando como visitantes. "En casa nos tenemos que hacer fuertes, fuera podemos dar un paso más, aunque últimamente la suerte no nos está acompañando", admite el jugador. Para De la Nava, el Langreo "tiene que llegar bien al play-off".



El delantero se muestra "contento" por los dos tantos que anotó ante el conjunto verdiblanco. "Para los delanteros siempre es positivo ver portería, a ver si podemos prolongar la racha", destaca. El salmantino, no obstante, muestra confianza en el resto de sus compañeros de plantilla y expone que "hay muchos jugadores anotando en este Langreo". Además, De la Nava, preguntado por si se encuentra en su mejor momento desde que firmó por el Langreo es tajante: "No". Y explica que "frente al Lenense hice el mismo trabajo que en otros partidos, pero tuve la fortuna de anotar".



Los langreanos trabajan para certificar el pase a un play-off de ascenso que aún no es matemático, pero que está muy cercano. "Tenemos que estar tranquilos y tratar de llegar en el mejor momento posible", apunta el jugador. El vestuario azulgrana es ambicioso. "No renunciamos a mirar al segundo o tercer puesto, ya que nuestros dos rivales todavía pueden dejarse puntos", asegura el jugador.



Las eliminatorias por el ascenso serán especiales para Carlos de la Nava. "Será la primera vez que juegue una promoción", asegura. El jugador admite tener "muchas ganas" de que llegue ese momento. "El ambiente que rodea a ese tipo de partidos es muy especial y estoy deseando vivirlo en primera persona", asegura el goleador del Langreo.