Parreño: "Estamos noqueados, hay que levantarse"

"Tenemos un disgusto enorme y estamos noqueados pero, al igual que el boxeador, hay que levantarse y entre todos optimizar el trabajo con cordura para pasar página porque aquí no nos podemos quedar". Las palabras de Paco Parreño resumen en sentir generalizado de la plantilla del Avilés tras la contundente derrota (1-3) del domingo ante el Condal en el debut del técnico cordobés en el banquillo avilesino tras el cese de Pablo Lago la pasada semana.



La plantilla estuvo reunida ayer durante una hora antes del entrenamiento en Miranda y Parreño resumió al final lo tratado. "Lo del domingo no creo que se haya visto muchas veces y había que hablar cosas muy crudas y desagradables sobre la barbaridad que hicimos, no sólo en lo futbolístico si no de la cohesión del grupo, y de momento la respuesta ha sido buena", señaló.



Durante las últimas semanas se habló mucho de la división en el vestuario blanquiazul, aunque Parreño asegura que el grupo no está roto. "Voy a pensar que no lo está porque el día que así lo considere ya no estaré, puesto que un vestuario roto no tiene ningún recorrido". Y añadió: "Lo que toca ahora es dar un volantazo y esperar una reacción con fuerza y convicción porque de lo contrario no se puede continuar".



A grandes males grandes remedios, y Parreño anunció cambios en la forma de trabajar. "El partido del domingo me indicó que el trabajo de los cuatro días anteriores no valió para nada, y ahora los entrenamientos serán más intensos y habrá que tocar la sensibilidad de los jugadores porque el lobo ya no es una amenaza, está ahí y tenemos que solucionarlo entre todos".



Y es que Parreño dice que "el desaguisado del domingo, el desastre y la vergüenza que pasamos" no es el primer problema, lo preocupante, dice, "es que no hubo una reacción de casta para aprovechar que el rival nos regaló durante muchos minutos el empate a cero". Por eso se siente decepcionado consigo mismo por haber sido "tan ingenuo e ilusionado", y con el equipo "porque esperaba otra reacción de los jugadores en el campo, que jugaran cabreados".



El técnico aún no es capaz de digerir la derrota, sobre todo por la forma que se produjo. "Sabía que se podían dar los tres resultados porque en el fútbol hay sorpresas, pero dadas las circunstancias de jugar en casa, tener un campo en excelentes condiciones, y un cambio de entrenador que siempre motiva a los jugadores, no me podía imaginar lo que sucedió. Es surrealista lo que nos pasó", insiste.



Una de las preocupaciones del técnico es "el miedo escénico" que pareció atenazar al equipo. "Es algo que no entiendo en Tercera y habría que pensar si valemos para otra categoría porque esto no nos puede afectar, además la gente de Avilés más que benevolente es milagrosa por todo lo que aguantó durante estos años y lo normal era que nos hubiese estado esperando al final, por eso esperamos devolverle una el próximo domingo y, sobre todo, subir en el play-off".



Respecto a la pelea por subir, Parreño lo tiene claro. "A eso vamos a salir y después del disgusto que nos llevamos todos, hay que recurrir al optimismo porque el partido del domingo me dio una idea clarísima de que tengo que dar un giro de 180 grados para que eso no se vuelva a repetir en el play-off, porque nos vamos a la primera con un buen repaso".



La explicación a "la gran pifia del domingo", dice Parreño, hay que buscarla en la cabeza de los jugadores. "Físicamente el equipo está bien, pero hay que reconocer que fallamos en el momento más inoportuno y tenemos que levantarnos para ganar el domingo porque lo necesitamos mucho", concluyó.