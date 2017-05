Tres salmones en el Narcea

Tres salmones se sumaron ayer en la temporada de pesca en los ríos asturianos. Pese a ser lunes, fue jornada hábil al caer en festivo. Es el único en toda la temporada que es fiesta entre los lunes y jueves, los dos días de la semana en las que no están permitidas las capturas.



Los tres de ayer fueron echador a tierra en el río Narcea, todos ellos en zona libre y a cebo natural. Uno lo sacó Pablo Pedregal Rodríguez, de Gijón, con un peso de 4,300 kilos, aunque no pasó por el precinto porque fue donado al grupo de producción El Arca de Las Mestas del Narcea de Pravia. Otro lo capturó Pedro Fernández de la Concha, de Pravia, y pesó 4,920 kilos. Y el tercero, un deportistas que no quiso aportar sus datos personales, y que fue el mayor de la jornada con un peso de 8,095 kilos.