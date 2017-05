Víctor Pérez, capitán de Oviedo Baloncesto: "Esperamos dar a Pumarín la recompensa por el apoyo que nos han dado"

La plantilla al completo, además del cuerpo técnico y el Director General del Oviedo Club Baloncesto, Héctor Galán, han compartido con la prensa las impresiones sobre el playoff que comienza el Unión Financiera Baloncesto Oviedo este viernes a las 21.00h en Pumarín contra Ourense Provincia Termal.

Con el hastag #CREEMOSENPUMARÍN, el Oviedo Club Baloncesto hace hincapié en la importancia del factor cancha conseguido en todas las eliminatorias del playoff gracias a la consecución de la Copa Princesa. "Necesitamos de ellos, con un Pumarín lleno tenemos más posibilidades de ganar. Espero que en ese primer partido en el que hay tensión y nervios ellos nos lleven en volandas para poder hacerlo mejor", ha destacado Carles Marco, el entrenador del equipo. " "Esperamos dar a Pumarín la recompensa por el apoyo que nos han dado toda la temporada", ha añadido Victor Pérez, el capitán del equipo y veterano del conjunto.

El director general del club se ha referido al dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contrario a la aplicación del canon y el fondo de ascensos y descensos. "La eliminación del fondo de ascensos es una noticia muy buena para el baloncesto, no sólo para nosotros,porque varios llevamos años en los que las ligas no son puras lo puedes hacer bien en la cancha y encontrarte con una pared muy complicada de salvar en los despachos".Según Héctor Galán "Somos la única liga en Europa en la que el que asciende en la cancha no puede jugar. Somos la única liga en la que el problema es el dinero. En el fútbol subir de segunda a primera te soluciona la vida económicamente y en el baloncesto el ascenso es imposible económicamente, es muy injusto".

Al igual que en temporadas anteriores, el Oviedo Club Baloncesto pondrá a la venta a partir del miércoles 3 de mayo a las 17.00h unas camisetas conmemorativas que se pondrán a la venta (número limitado) por 10€