Campeón en sólo dos años

Rubén Martínez lleva a penas un par de años practicando el duatlón y en tan corto espacio de tiempo ya ha conseguido proclamarse campeón de Europa de paraduatlón en la modalidad PTS5, un campeonato que se disputó en Soria y al que este gijonés acudió animado por sus compañeros del Trigijon, un club también nuevo ya que se fundó este mismo año.



El debut de Rubén en la competición fue el pasado mes de febrero en el duatlón de Mieres en el que acabó sobre el puesto 40. Antes había participado en algunos triatlones e incluso en un medio Ironman en Peñíscola. Rubén no había practicado deportes hasta hace unos seis años en los que empezó a correr, luego, unos años después, se hizo con una bicicleta y empezó a preparar triatlones por su cuenta. En estos entrenamientos coincidía con determinados deportistas con los que fue trabando amistad hasta que se les ocurrió formar un club, el Trigijón.



"La idea de participar en el Campeonato de Europa de paraduatlón surgió en Boiro donde se disputó el Campeonato de España. Allí nos entregaron publicidad de este Europeo que se celebraría en Soria y animado por el equipo decidí participar" señala Rubén. La prueba fue difícil y muy competida hasta el final. "Participaba también Rafa Solis que es muy bueno y tiene mucha más experiencia que yo" indicó Rubén que tiene en la carrera su fuerte "así en el primer tramo de carrera a pie de 4 kilómetros logré sacarle 40 segundos pero tenía una penalización de 10 segundos pro no haber podido acudir a la reunión técnica del día anterior a la prueba ya que trabajaba, así que en la transición a la bicicleta tuve que parar esos 10 segundos" recuerda el gijonés, "el segmento de bicicleta era en tres vueltas en un circuito y antes de acabar la primera Rafa ya me había dado alcance, pero puede aguantarle hasta el final y en la definitiva carrera a pie volví a sacarle unos 15 segundos y pude ganar".



Rubén Martínez trabaja en el servicio de atención al cliente de una empresa de transportes y quiere dar las gracias a sus compañeros por permitirle hacer cambios de turnos para poder competir. Ahora, la próxima semana tiene previsto participar en otro medio iroman que tendrán lugar en Pamplona el sábado 13. Una competición que no afrontará con la mejor preparación posible porque en estos momentos no puede entrenar porque tiene una lesión en un tobillo. Rubén suele entrenar todos los días "dependiendo un poco de lo que toque, si es natación o carrera alrededor de una hora, cuando es bicicleta, un par de ellas".