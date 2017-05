El Marino se resigna

El vestuario del Marino ya trató sobre la eliminación matemática de la pelea por el ascenso a falta de dos jornadas para concluir la Liga tras caer el pasado domingo (3-0) en Mareo ante el líder Sporting B, y la resignación es la nota dominante según explicó el técnico, Adolfo Pulgar. "La gente lo tenía más o menos asumido. Había que intentarlo hasta el final, pero todos éramos conscientes de la realidad y sabíamos que era muy difícil", señaló.



El equipo luanquín no fue inferior al filial rojiblanco pero falló en la defensa del balón parado, precisamente el aspecto en el que había sido más fuerte a lo largo del año. "Hasta hace quince días no habíamos encajado ningún gol de estrategia y en los dos últimos nos metieron tres. Son cosas del fútbol", comentó Pulgar.



El técnico, no obstante, tiene claro que el tren del play-off no se perdió en Mareo. "Ni en Mareo ni contra los equipos de arriba, lo perdimos contra los de abajo como el Mosconia, Lugones o Urraca que nos quitaron muchos puntos mientras que nuestros rivales lograron ganar".



El pequeño consuelo que le queda al veterano técnico de Olloniego es que con los 69 puntos que tiene ahora el equipo "y que todos habríamos firmado al principio de temporada para estas alturas de la Liga", señala, el Marino estaría en el play-off en 13 de los 18 grupos de la Tercera División, en otros cuatro tendría opciones de meterse en las dos jornadas que restan (Comunidad Valenciana, Castilla-León, Baleares y Extremadura); y sólo en el grupo de la Rioja estaría también sin opciones.



El conjunto luanquín, de hecho, se clasificó el pasado año con 68 puntos y esta temporada puede quedarse fuera con 75 puntos si gana los dos partidos que le restan ante el Tineo en el Municipal tinetense y contra L´Entregu en Miramar. "Es algo que yo nunca vi, pero tenemos que aceptar que hay cuatro equipos que fueron mejores y que marcaron las diferencias", explica.



El vestuario analizó la situación y la conclusión es que hay que acabar la temporada compitiendo al máximo pese a que ya es imposible lograr el objetivo marcado. "Vamos a cerrar el año dignamente porque podemos influir en la clasificación y tenemos que ser responsables", precisó Pulgar.



El técnico invita ya a preparar ya la próxima campaña. "Este primer año fue un poco de revolución con 14 jugadores nuevos y la pena es que tres de los cinco que siguieron del pasado año (Boris, Geni y Pablo Hernández) casi no pudieron participar por lesiones y eran vitales. Son circunstancias del fútbol", comenta para añadir: "El equipo cogería consistencia con cuatro o cinco refuerzos y se pueden hacer cosas muy buenas la próxima temporada".



El equipo piensa ya en el partido del domingo (17.00 horas) en Tineo, un rival que está a dos puntos del descenso y que se la juega tras perder la pasada semana (2-4) con el Praviano. "Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo porque somos jueces de la competición, además de nuestro propio prestigio de quedar lo más arriba posible", concluye Pulgar.