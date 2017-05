Sigue en directo el test de Alonso en las 500 Millas de Indianápolis

Fernando Alonso se estrena en los test de las 101ª edición de las 500 Millas de Indianápolis, que se celebrará el 28 de mayo en el mítico circuito estadounidense. El trabajo del piloto asturiano en la jornada de hoy pasa por entender y aprender cómo evoluciona la configuración del DW12, el coche con el que competirá en Indianápolis.



McLaren ha desvelado el aspecto del monoplaza del asturiano, notablemente diferente al que Alonso emplea en el Mundial de Fórmula 1. El monoplaza es completamente de color naranja y lleva el dorsal 29, distinto al habitual 14 con en el que el piloto asturiano acostumbra a competir.





.@MarcoAndretti ready to shakedown car #29, with @alo_oficial to follow suit. #AlonsoRunsIndy pic.twitter.com/xzL9k8gFdD