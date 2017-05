"El mago", para Pontevedra

El Caudal recibió en la mañana de ayer buenas noticias. Xavi Annunziata, finalmente, no sufre una rotura fibrilar, sino que está aquejado de una contractura, lo que le hace ser duda para la visita del domingo al campo del Celta B. Aunque en el seno del cuadro técnico blanquinegro lo reservarán para que esté a tope para el que puede ser el partido decisivo para sellar la salvación. Será dentro de dos jornadas en el Hermanos Antuña ante el Pontevedra (domingo 14, 18.00 horas). Será un duro rival ya que los gallegos luchan por el play-off de ascenso.



Con todo, en el club mierense respiran con cierta tranquilidad. Y es que si Xavi Annunziata, su jugador clave, hubiera tenido una rotura fibrilar hubiera supuesto que "el mago" caudalista hubiera dicho adiós a lo que resta de temporada. La lesión muscular que sufrió la pasada jornada ante el Palencia no fue a más gracias a que el futbolista fue precavido y no quiso forzar lo más mínimo en el choque contra los "morados", pese a que el resultado era de empate a cero. Ahora la pelota está en el tejado de Iván Ania y de su cuerpo técnico. A Ania le tocará decidir si arriesga y hace jugar al canario este domingo en Vigo. Aunque todo indica que optará por dar descanso al "mago" ante el Celta B. La idea del Caudal es que el canario pueda estar a tope para el decisivo encuentro de dentro de dos semanas ante el Pontevedra en el Hermanos Antuña, un choque que será a las seis de la tarde en horario unificado. Esta es la tercera lesión de la temporada de Annunziata. El futbolista ha participado en un total de 28 partidos, entre Copa del Rey y Liga, siendo titular en 25 de ellos pese a sufrir estos percances. La primera fue entre la décimo cuarta y la décimo novena jornadas a causa de un proceso vírico, y la segunda el pasado 5 de marzo. Esta fue una rotura fibrilar que padeció en el duelo ante el Somozas. Tuvo que ser sustituido cuando había marcado el momentáneo 0-1 en un duelo que concluyó con empate a dos. Tras este encuentro estuvo de baja tres semanas para regresar contra el Izarra. Ha participado en los últimos cinco partidos hasta lesionarse el domingo por tercera ocasión este curso.



Al margen de Annunziata, en el seno del plantel cuadalista hay otros dos jugadores en el parte médico. Uno es Ernesto, que sufrió ante el Palencia un esguince de tobillo. Su concurso en Vigo no está descartado. Dependerá de cómo evolucione la articulación durante los entrenamientos que restan. El otro es Armando Invernón. El lateral zurdo ha tenido una temporada aciaga en cuanto a lesiones. La comenzó arrastrando una dolencia del pasado curso en la eliminatoria contra el Boiro. Esta dolencia, unida a otras musculares, ha hecho que Iván Ania sólo haya podido contar el ovetense en trece encuentros de los que once han sido como titular, disputando un total de 931 minutos. Ha sido baja las dos últimas jornadas por unas molestias musculares y su presencia en Vigo no está confirmada ya que no está al cien por ciento. El que sí estará será Iván Fernández, quien fue baja el pasado domingo por acumulación de amonestaciones en el encuentro disputado ante el Palencia.