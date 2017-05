Los técnicos mantienen una alta intensidad en el trabajo

Paco Parreño y Blas García mantienen la alta intensidad en los entrenamientos desde su llegada la pasada semana. "Esa es la forma de entrenar porque estamos al final de la temporada y se acabó el trabajo de volumen. Así se hacía en el Avilés hace 18 años", comentó Parreño.



El técnico blanquiazul explicó que el trabajo se centra en acciones cortas y muy intensas para que el jugador alcance y mantenga las pulsaciones altas. "Ahora no cabe ya el trabajo de pesas ni el orgánico de carrera larga. Es todo explosividad, fuerza, salida, resistencia a la velocidad, deuda de oxígeno, acciones cortas y trabajar con la frecuencia cardiaca muy elevada buscando la agitación necesaria en el campo", insistió.



La plantilla al completo. No hubo ausencias en la sesión de ayer en Miranda y todos los jugadores están bien, incluido Dudi, que no se resintió de la rodilla izquierda después de las molestias que sufrió el pasado lunes al final del entrenamiento al apoyar mal en una jugada fortuita. Nuño y Luismi también superaron los golpes del partido del domingo contra el Condal y todos entrenaron con normalidad.



El equipo entrena esta mañana (10.30 horas) en Miranda al igual que mañana viernes, y cerrará el trabajo semanal el sábado en el Suárez Puerta para visitar el domingo (18.30 horas) al Urraca llanisco.