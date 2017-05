Bidari: "Hay buen ambiente en el vestuario del Avilés"

Bidari García logró su primer gol con el Avilés el pasado domingo en la derrota (1-3) ante el Condal en el Suárez Puerta, un gol que no pudo saborear, explica, "porque lo fundamental era ganar para no dejar escapar ningún punto hasta el final de la temporada, pero desgraciadamente no fue así y queda una sensación de malestar aunque sólo hay que pensar en intentar ganar las dos finales que nos quedan para pelear la segunda plaza".



El defensa madrileño asume que ante el Condal "se jugó mal" aunque, precisa, "somos los primeros que no queremos dar esa imagen", y pide disculpas a la afición. "Quizás nos pasó factura la ansiedad por ganar, pero hay que tratar de olvidar estos malos partidos, aprender de los errores y coger el toro por los cuernos porque somos profesionales y vamos a intentar volver a ilusionar a la gente que se haya podido quedar un poco descolgada del carro".



Bidari fue la última incorporación del club blanquiazul. Firmó a finales de marzo porque los profesionales en paro se pueden fichar fuera de los plazos del mercado, lleva dos partidos como titular y su objetivo es llegar al mejor nivel para disputar el play-off. Su llegada coincidió con las disputas internas entre el gestor, Álvaro López, y el dueño, José María Tejero, y el jugador dice que la plantilla blanquiazul trata de evadirse de esos asuntos. "A un futbolista no le gusta escuchar día tras día estas cosas, por eso tratamos de evitar leer muchas cosas y no salir de lo meramente futbolístico porque tenemos claro que hay que intentar centrarse en el partido de cada domingo y en un play-off maravilloso".



Un play-off, asegura Bidari, que la plantilla afronta con la máxima ilusión. "La idea es intentar terminar la temporada cumpliendo el objetivo del ascenso y después seguramente los problemas que afectan al club serán algo secundario y se solucionarán". Y afirma que el equipo está en condiciones de afrontar el reto con éxito porque, comenta, "sólo hay que ver que tenemos en la plantilla muchísimos jugadores de otra categoría y con experiencia, y jóvenes con mucha ilusión. Yo creo que hay un bloque muy compensado en todas las líneas".



Un bloque, afirma, que está unido. "Se habla mucho de eso, pero yo no considero para nada que el vestuario esté dividido ni que haya mal ambiente, al revés, pocos vestuarios me he encontrado tan unidos y reitero las buenas sensaciones que sentí cuando llegué". Y añade: "Se que los compañeros lo han pasado mal esta temporada por los impagos y los temas externos y ese es un plus de motivación para lo que falta porque tiene que hacer más fuerte el grupo para sumar todos y estar más unidos que nunca".



El equipo ya piensa en el partido del domingo (18.30 horas) ante el Urraca, un choque vital para ambos en el intento de los llaniscos por salvarse (ahora están en descenso a un punto de la permanencia), y de los avilesinos de quedar segundos. "Una vez que no podemos ser primeros, ese es nuestro objetivo porque queremos llegar con buen ánimo al play-off y contar con la ventaja del campo en las eliminatorias", explica el defensa.



El campo de La Corredoria es de césped artificial y de pequeñas dimensiones, pero Bidari adelante que "no hay excusas" porque, recuerda, "nosotros entrenamos en un campo similar".