Carles Marco: "Espero que no haya que motivar a nadie"

"Espero que no haya que motivar a nadie, sino al contrario", reconocía ayer Carles Marco en sus declaraciones previas al encuentro que les enfrenta hoy, a las 21 horas, al Ourense en el primer choque del play-off de ascenso a la ACB. El técnico catalán está convencido de que sus jugadores pondrán todo lo que llevan dentro para seguir dando alegrías a su afición y poder dar así un nuevo paso en una temporada que está siendo muy buena: "Tenemos muchas ganas, hemos hecho una gran liga regular, ganando la Copa Princesa".



Marco es consciente de la dificultad del envite y de la dureza del rival: "Ourense es un equipo que ya nos ha ganado y que nos ha causado muchos problemas". El entrenador del club ovetense reconoce que su rival tiene "una plantilla más corta", pero asegura que las opciones de los suyos van a pasar por "estar con los cinco sentidos puestos, con toda la energía y concentración posible". Al entrenador no le interesa de momento nada más que lo que pueda suceder hoy en Pumarín: "Sólo pensamos en el primer partido ante un rival que para nada es el más fácil. Han sido capaces de ganar en campos muy complicados donde nosotros no pudimos", añade.



Gonzalo García de Vitoria, técnico del Ourense, recibió los elogios de Marco. El técnico del Unión Financiera asegura que "es un gran entrenador" y se muestra convencido de que "buscará anular aquellas cosas con las que les hicimos daño".



El técnico del conjunto gallego, por su parte, anunció sorpresas para el choque de esta noche: "Hemos preparado alguna cosilla", reconoció en declaraciones al diario "La Región". El técnico señaló los que, a su juicio, son los grandes peligros del Unión Financiera: "Son doce jugadores, con minutos muy repartidos. De manera más específica, el bloqueo directo de Dani Pérez, el poste bajo de Hernández-Sonseca y la capacidad de tiro de tres puntos del equipo". La clave para García de Vitoria estará en "defender bien, especialmente los bloqueos directos, que lo hicimos francamente bien en el partido de la segunda vuelta en el polideportivo de Pumarín".