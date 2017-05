Por una jornada grande

La jornada de este fin de semana se presenta clave para dos equipos femeninos gijoneses: Mavi NT en balonmano y Hostelcur Gijón en hockey sobre patines. Los dos rozan con la punta de los dedos lograr los objetivos marcados al inicio de temporada que para el Mavi NT no es otro que asegurarse la permanencia en la División de Honor y para el Hostelcur Gijón, ganar la liga. Las primeras pueden lograrlo matemáticamente mañana sábado mientras que el Hostelcur Gijón deberá esperar una semana más pero si gana en San Cugat quedaría a tan sólo una victoria del título a falta de tres jornadas para finalizar la liga.



El Mavi NT lo tiene relativamente fácil ya que incluso le vale la derrota si también pierde el Base Villaverde. Si puntúa, aunque sólo sea un empate ya le daría igual lo que haga el equipo madrileño. Con ese ánimo viajan a Granollers para enfrentarse mañana al equipo local que no se juega nada en el partido. Las gijonesas tienen virtualmente lograda la permanencia desde hace tiempo porque es prácticamente imposible que el Base Villaverde logre en las últimas cuatro jornadas los mismos puntos que en las 22 ya disputadas. Además las madrileñas juegan en la cancha del Canyamelar Valencia que está haciendo una temporada muy floja y no querrá que su afición sufra otra decepción.



Por su parte el Hostelcur Gijón juega en la cancha del San Cugat, último clasificado y ya descendido. El equipo catalán sólo ha ganado dos partidos mientras que el gijonés no conoce la derrota en toda la temporada. La diferencia de potencial es notable y cualquier resultado que no sea una clara victoria supone una sorpresa. El único rival que puede arrebatarle el título es el Voltregá al que saca 7 puntos a falta de 12 por jugarse. El Hostelcur tiene 60 puntos y el Voltregá 53 por lo que ganando todos los partidos que le quedan puede alcanzar los 65. Esto supone que si las gijonesas ganan el sábado quedan a tres puntos de asegurarse matemáticamente el título liguero y la oportunidad de hacerlo en cancha propia ante sus aficionados el próximo día 13 cuando juegan ante el Bigues i Riells, un rival potente pero que no se juega nada.