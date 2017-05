La oficina del club, abierta todo el día

El apoyo de Pumarín será clave tanto en el encuentro de hoy como en el de pasado mañana (18 horas, TPA). Para que no falte nadie, el club abrirá hoy su oficina, situada en la calle Palmira Villa, muy cerca del pabellón, en horario ininterrumpido hasta las 18 horas. Después la venta de entradas, en el caso de que quede alguna disponible, se trasladará a la taquilla del propio polideportivo.



La afición del Ourense llenará un autobús para desplazarse hasta Oviedo y serán unos 60 los aficionados gallegos que estarán presentes hoy en Pumarín.



Los abonados del Oviedo Baloncesto deberán retirar una entrada para este partido. No servirá con presentar el carné de abonado en la puerta para entrar. Las localidades para los abonados adultos cuestan 10 euros y 20 para los que no lo son. En el caso de que se llegara a un quinto partido, que se disputaría de nuevo en Oviedo, la entrada para los abonados sería gratuita, mientras que para el resto se mantendría el precio.