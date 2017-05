Segunda visita a La Corredoria de Posada de Llanes

El Avilés rendirá el próximo domingo (18.30 horas) la segunda visita liguera de su historia al campo de La Corredoria (Posada de Llanes). El primer partido se disputó la pasada temporada y el Urraca logró un triunfo (2-1) que le asentó en la categoría. Marcaron Toyos e Íñigo para los llaniscos avanzada la segunda parte, y Álex García de penalti en el último minuto para los avilesinos.



El ovetense López Abelleira será el árbitro del partido, un colegiado que esta temporada aún no pitó al Urraca y que no trae buenos recuerdos a los avilesinos por la final de la Copa Federación contra el Sporting B, en la que expulsó de forma muy rigurosa al capitán Pantiga a los doce minutos por doble cartulina amarilla, aunque los blanquiazules se impusieron (1-0) al Marino en el otro partido que les arbitró.



Juntar líneas. El conjunto blanquiazul continúa con normalidad la preparación para el partido. El trabajo de ayer se centró en juntar las líneas para no dejar huecos en un campo con unas dimensiones similares a La Corredoria. El técnico, Paco Parreño, podrá contar con todos sus efectivos y anunció que habrá cambios.