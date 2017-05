Dos veteranos con cuerda

El Marino ya no tiene opciones de llegar al play-off a falta de dos jornadas para concluir la Liga y los dos jugadores más veteranos y emblemáticos de la plantilla, Boris y Geni, se replantean su futuro. Ambos tienen 37 años (Boris los cumple hoy), jugaron en Primera y en Segunda, y coincidieron en varios equipos a lo largo de su carrera.



Los dos debutaron con el Oviedo en la máxima categoría en la temporada 1998-1999 con 17 años Boris y 18 Geni, y volvieron a jugar juntos en el Avilés (temporada 2012-2013) antes de recalar en el Marino de Luanco.



Esta temporada les deja una sensación agridulce a nivel individual porque tuvieron un escaso protagonismo, en parte por las lesiones, y en lo colectivo porque el equipo no logró el objetivo de pelear por el ascenso a pesar de la calidad del grupo. "La clave estuvo en los puntos que perdimos ante rivales de la zona baja", razona Boris. "Este año se hicieron números muy altos porque hay demasiada diferencia entre los de arriba y abajo, y aunque los puntos dicen que no lo hicimos tan mal, no fue suficiente cuando todos teníamos la ilusión de disfrutar una play-off como el año pasado", añade Geni.



El Marino firma siempre por un año y todos los jugadores quedarán libres al final de la temporada, pero Boris considera que el club debería mantener el actual bloque porque, señala, "hay gente muy joven con ilusión y veteranos con ganas de seguir jugando al fútbol que es lo que nos gusta".



Su futuro, explica, está en manos del presidente, Luis Gallego. "Siempre tuve muy buena relación con él y la decisión es suya". El futbolista, no obstante, quiere seguir jugando. "Mientras me encuentre bien quiero hacerlo porque es lo que más quiero, pero veremos lo que pasa este verano porque no contaba con jugar tan poco este año y ahora han cambiado las cosas".



El central avilesino empezó la temporada con problemas físicos debido a una lesión en el tendón de aquiles y no tuvo minutos hasta que en la novena jornada entró en el 80 por Oliveros contra el Urraca en Llanes. En el partido siguiente entró en el once contra el Colunga en Miramar y en total fue cuatro partidos titular y disputó 355 minutos.



Los números de Geni son un poco mejores. Empezó la Liga como titular, pero sendas lesiones por una tendinitis en la rodilla derecha y en el menisco de la rodilla izquierda la sacaron del equipo, y en las últimas jornadas también fue baja por el adductor. En total jugó 13 partidos de titular y disputó 1.178 minutos.



El medio espera que concluya la temporada para pensar en la próxima. "No se si seguiré porque depende mucho del tema laboral, aunque no me faltan ganas e ilusión para seguir disfrutando del fútbol. En todo caso, hay que dejar trabajar a la gente del club y todos tendremos que sacar conclusiones de este año", concluyó.