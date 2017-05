Grado, en lo más alto

"Muchas gracias a toda la afición, a la que vino y se hizo mil kilómetros en coche para apoyarnos en Alicante, a la que se tuvo que quedar en Grado, que estará celebrando el ascenso ahora por la calle". Así se expresaba David Miranda un rato después de consumar el ascenso a la OK Liga, la máxima categoría del hockey español. Ya un poco más calmado tras ser volteado varias veces por sus jugadores, Miranda también quiso agradecer también el apoyo de todo el hockey asturiano: "Quiero agradecer a toda la afición de Asturias porque hemos sentido su apoyo estos días; el apoyo de todos", añadía.



El equipo moscón cumplió con su parte y ganó al colista Raspéig por 0-5 en un partido más duro de lo que dice el marcador. La victoria era necesaria, puesto que el Arenys de Munt también ganó su partido. "Estamos eufóricos", decía David Miranda, que explicaba a continuación la dureza del partido que ganaron ayer en Alicante: "Fue muy sufrido, la primera parte nos fuimos 2-0 y nos costó mucho abrir el partido. Ellos estaban muy cerrados y además sabíamos el resultado del Arenys, que iba ganando". El momento clave, según explica el entrenador del cuadro moscón, fue el tercer tanto: "Hasta que no metimos el tercero no respiramos tranquilos".



El equipo durmió anoche en Alicante y saldrá hoy, en un avión que parte a las 13.30 del aeropuerto de la localidad levantina, con destino a Asturias. El técnico del cuadro de Grado reconocía que la noche de ayer sería larga para una plantilla que ha hecho historia. "Vale más que no nos vean", decía en tono jocoso.



Y es que lo que acaban de conseguir los jugadores del Asturhockey es toda una gesta. Se trata de un club fundado hace sólo dos años y que esta temporada debutaba en Primera Nacional. El objetivo que se habían marcado era la permanencia, consolidar al club en la segunda categoría del hockey español. La solidez del equipo en su campo y la igualdad de la competición mantuvieron todo el tiempo al Asturhockey en la zona alta. El resultado ha sido un ascenso que les sabe a gloria.



Grado no tiene un equipo de hockey en la máxima categoría desde 2003, la última vez que jugó en la OK Liga el Areces. La próxima temporada, el polideportivo municipal de Grado podrá presumir de que vuelve a traer a la élite del hockey español hasta el corazón de Asturias.