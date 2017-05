Llegó la hora de la verdad para el Langreo. El conjunto azulgrana comienza su asalto al ascenso a Segunda B y para ello tendrá que derrotar al filial del Almería en la primera eliminatoria. La primera parada será un Ganzábal que presentará un aspecto excepcional en la primera de las tres rondas que los azulgranas deberán superar si quieren convertirse en equipo de la categoría de bronce.



El equipo langreano quiere trasladar al play-off de ascenso sus mejores sensaciones ligueras. Tras estar invicto durante 28 jornadas, los de Hernán buscarán mantener en la fase de ascenso una solidez que fue clave durante gran parte del campeonato, una receta que aseguraría los éxitos.



Para este encuentro, Hernán podrá contar con la totalidad de su plantilla. El técnico del Langreo ha citado a todos los integrantes de su plantel en una lista cobn 19 efectivos. La única ausencia será la de un Samu Coto que irá convocado con un Langreo-Eulalia que se juega el ascenso a Primera Regional. De este modo, el entrenador del conjunto azulgrana deberá efectuar tres descartes antes del inicio del encuentro. Jugadores con molestias, que se perdieron el choque ante el Praviano -Turzo, Fran No- estarán a disposición de Hernán para este encuentro decisivo.



El posible once del Langreo sería el formado por Adrián Torre; Castiello, Fran No, Álvaro Cuello, Dani López; Turzo, Calvillo; Pablo Acebal, Luis Nuño, Omar Sampedro y Carlos de la Nava. Como recambios, Hernán dispondría de Javi Menes, Joaquín Peña, Edu, Pelayo Pedrayes, Espolita, César Suárez, Jairo y Damián.



El Almería B llega a este encuentro pendiente de la situación del primer equipo. Los andaluces pelean por evitar el descenso a Segunda B y, debido a bajas con las que cuenta el primer plantel, Gaspar -interior izquierdo internacional con las categorías inferiores- ha sido citado con el conjunto de Ramis para el duelo ante el Mallorca. Los mayores peligros de este filial se encuentran en el balón parado y en Sillero, un delantero que ha marcado 21 goles en Liga.



Ganzábal contará con un ambiente de excepción. La venta anticipada de entradas ha funcionado y todo hace indicar que el estadio del Langreo llevará en volandas a su equipo.