En Pumarín sí se puede

Edu Hernández-Sonseca encesta ante Urko Otegui. LUISMA MURIAS

Las cartas están sobre la mesa y las cuentas, muy claras. Unión Financiera y Palencia son dos equipos que se conocen muy bien y los dos saben que lo que pase hoy, a las 18 horas (TPA), va a tener una influencia casi decisiva en la eliminatoria por el ascenso a la ACB en el caso de que el conjunto castellano se lleve de nuevo la victoria en Pumarín. Remontar dos derrotas (Palencia ganó el viernes 74-76) en casa parece una misión demasiado complicado ante un equipo como el palentino.



Pero lo de ganar en Pumarín hoy al Oviedo Baloncesto no parece una misión sencilla. Lo que sucedió el viernes, cuando Marc Blanch dio la victoria al equipo entrenado por Sergio García con una canasta en el último instante, hace que la afición del equipo asturiano tenga una motivación extra para jugar un papel determinante en el choque de esta tarde. Los seguidores del Unión Financiera se fueron orgullosos de lo que hizo su equipo ante un gran rival y molestos por la distinta vara de medir que los árbitros tuvieron con los jugadores de uno y otro conjunto. En el centro de todas las miradas estará Urko Otegui, el capitán de los palentinos, al que señalaron trece faltas y que fue determinante para la victoria del cuadro castellano.



Pero el Unión Financiera deberá ir más allá de lo que piten los árbitros y del respeto que tienen al jugador vasco. En sus manos está llevar hasta el final el buen trabajo que ya hicieron el viernes y evitar los errores que les impidieron cerrar un partido que tenían de cara. Será clave que no les pueda la presión si llega un nuevo final ajustado. La misión del cuerpo técnico pasará también por buscar soluciones a la superioridad de Otegui yBarnes en la pintura. Todo hace indicar que esa solución no podrá pasar por el concurso de Miquel Salvó, que tiene complicado jugar. También está tocado Hernández-Sonseca. Los problemas físicos de estos dos jugadores obligan a Barro y Felipe dos Anjos a dar un paso adelante y a Jesperson a intentar lo imposible para defender a un cuatro tan superior físicamente a él como el capitán palentino.



Los duelos individuales y la estrategia son cuestiones que deberán resolver Carles Marco y compañía. A Pumarínle tocará crear el ambiente idóneo para que la tarde sea mágica.