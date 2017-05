Nibali se impone a Landa en la etapa reina del Giro

El ciclista Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) ha ganado este martes la decimosexta etapa del Giro de Italia, disputada entre Rovetta y Bormio sobre 222 kilómetros, para dar el primer triunfo italiano a este Giro del Centenario superando en un sprint mano a mano a Mikel Landa (Sky) y con Nairo Quintana (Movistar) tercero muy cerca, mientras que Tom Dumoulin (Sunweb), indispuesto, salvó la 'maglia rosa' con un esfuerzo titánico en solitario.



Dumoulin tuvo que apearse de la bicicleta antes de la última ascensión de la etapa, el Umbrailpass, por una indisposición estomacal y pese a que tanto Movistar como Bahrain Merida le dieron margen para su regreso, acabaron por tirar hacia adelante cuando vieron al holandés ya casi un minuto por detrás. Llegó a perder más de dos minutos, pero su 'crono' particular le permitió entrar en meta a 2:17 y salvar el liderato.





7th stage win for Nibali at the Giro, 7 years and 1 day since his first one, in Asolo, 2010. pic.twitter.com/BkFOUAejAY