La satisfacción de sentirse de nuevo piloto

En el deporte estadounidense todo se valora y el quinto puesto logrado por Fernando Alonso en la sesión de clasificación de las 500 Millas de Indianápolis le supondrá al asturiano un "bonus" de 50.000 dólares por haber obtenido el mejor puesto entre los debutantes. Y con una diferencia sideral respecto a los otros tres "rookies": los británicos Ed Jones (11.º) y J. Harvey (27.º) y el estadounidense Z. Veach (32.º). Pero el premio real por esa quinta plaza estaba mucho más allá de esos 50.000 dólares que no suponen más que el chocolate del loro comparados con la sonrisa de auténtica felicidad que por fin pudo verse en el rostro del asturiano; por los aplausos con los que fue recibido por sus mecánicos y por los vítores del público cuando paraba su monoplaza tras conseguir la que en aquellos momentos era la "pole" de la jornada; por la sensación de volver a sentirse protagonista y que se reflejaba en la fila de entrevistadores que esperaban su turno para conseguir sus primeras palabras. Por la sensación de volver a ser piloto y de sentir la velocidad corriendo por sus venas?



Alonso, que hace un par de semanas no se había subido a un coche de la Indy y que nunca había rodado en el óvalo de Indianápolis -sí en su circuito interior, en el que llegó a ser segundo en el GP de Estados Unidos de 2007- apenas ha necesitado media docena de sesiones de entrenamientos y las dos jornadas de clasificación (séptimo el sábado, quinto definitivo el domingo) para ganarse el respeto de la parrilla. Sus dos títulos en la Fórmula 1 le avalaban, pero nada mejor que evidenciarlo sobre el terreno. Y en el terreno, en el óvalo de Indianápolis, esa quinta plaza desde la que iniciará la carrera el próximo domingo gana incluso en méritos teniendo en cuenta quiénes fueron los únicos que lograron superarle: el neozelandés Scott Dixon, ganador de este carrera en 2008, cuatro veces vencedor de la IndyCar y vigente líder del campeonato; los estadounidenses Ed Carpenter, doble "poleman" en Indiana, y Alexander Rossi, el ganador del pasado año, y el japonés Takuma Sato, un piloto con amplia experiencia en la F1 que lleva ya tres temporadas disputando la Indy como el embajador de Honda en el campeonato. De los cinco sólo Dixon superó la barrera de los 373 kilómetros/hora de media en sus cuatro vueltas cronometradas al óvalo; Carpenter firmó una media de 372,8, Rossi de 372,5, Sato de 372,3 y Alonso de 372,2. En un pañuelo. Por cierto, el 373 de Dixon es la mejor media realizada en Indiana en todo el siglo XXI.



Fernando Alonso y McLaren habían asumido un grandísimo reto con la decisión de no acudir al GP de Mónaco para disputar las 500 Millas. Y el tiempo no ha tardado en darles la razón. El ovetense vuelve a sentirse piloto, la escudería ha recuperado no sólo el histórico color naranja papaya de su monoplaza, el mismo con el que corrió su fundador, Bruce McLaren, sino también la autoestima, y Honda ha evidenciado que sabe hacer motores que corran aun que en la F1 lleve tres campañas sin dar con la tecla. Entre los cinco primeros clasificados en la parrilla de Indianápolisis hay cuatro monoplazas con motores Honda y sólo uno con Chevrolet, el de Ed Carpenter.



Cuatro vueltas lanzadas el sábado y otras cuatro el domingo han devuelto al alegría a Alonso, a McLaren y a Honda. Pero la quinta plaza en la parrilla no deja de ser una mínima parte del camino a recorrer. Queda la etapa más dura: la carrera del domingo; más de tres horas de competición, doscientas vueltas al óvalo, ochocientas curvas todas a la izquierda y una treintena de coches en el óvalo a los que adelantar por rebufo y por puro riesgo. La cita, a las 18.20 horas.