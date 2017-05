Ruth Beitia y Javier Fernández, entre los candidatos a recibir el galardón

Ningún miembro del jurado del premio "Princesa de Asturias" de los Deportes soltó prenda oficial sobre los candidatos. Los jueces mantuvieron ayer su primera deliberación en el hotel Reconquista de Oviedo, y esta mañana, tras hacer una primera criba, darán a conocer el ganador, que saldrá de veinticuatro candidaturas de deportistas y organizaciones de once países.

Este año "debutan" cinco jueces: Vicente del Bosque, Alfredo Relaño, Alberto Borregán, Gervasio Deferr y Edurne Pasaban. Oficialidad al margen, algunos dieron nombres que "admiran", nombres que evidentemente están en la lista y que pueden tener su chance. Theresa Zabell apuntó a la saltadora de altura cántabra Ruth Beitia y a los All Blacks. Al celebrado equipo de rugby de Nueva Zelanda también lo elogió la jugadora española Patricia García Rodríguez, aunque lo hizo para señalar los "valores" que representa.

Craviotto o Ángel Nieto

Otro nombre que surgió de esta primera toma de contacto fue el de una candidatura conjunta formada por Carlos Sainz y Sébastien Loeb, dos leyendas del motor.

En el runrún y quinielas de posibles galardonados también saltaron a la palestra unos cuantos nombres que figuran en la lista de candidatos "ad eternum", caso de Quini o una candidatura conjunta para el motociclismo español encabezada por Ángel Nieto. Por otros canales de las teorías y tesis extraoficiales apareció en la lista Saúl Craviotto, el piragüista y policía que colecciona medallas de los Juegos de Pekín, Londres y Río de Janeiro, entre otros campeonatos.

Alguien dejó caer la posibilidad de que esté entre las candidaturas el patinador Javier Fernández, que tiene en su haber dos campeonatos del mundo y cinco europeos, entre otras glorias ganadas bailando y haciendo piruetas perfectas en el hielo. Sería un candidato con muchas y merecidas posibilidades.

Siempre aparece una organización, y en esta ocasión se apunta a la Vuelta Ciclista a España. Finalmente, hay una serie de nombres que se citan según la persona hable. Así pues, el maratoniano Abel Antón se acordó de Kathrine Switzer, la primera mujer que corrió la dura prueba de atletismo. Sin olvidar a Andrés Iniesta, que sobrevuela los premios a menudo. El fallo se conocerá hoy, a las 12.00 horas, en el hotel de la Reconquista.

Oviedo, J. B.

Edurne Pasaban también se estrenaba como miembro del jurado. La alpinista comentó que ya está preparando algún proyecto para volver a la actividad tras ser madre semanas atrás.

Respecto a los premios "Princesa de Asturias" de los Deportes, Pasaban aseguró que hay candidatos de todos los ámbitos. "Los hay de lo que me corresponde a mí" , el alpinismo, "pero eso no quiere decir que sean mis favoritos. Hay gente con muchos años y mucha carrera", puntualizó Pasaban sin dar más pistas. Dijo sentir que el trato de los medios a su deporte está mejor, que ella no se podía quejar y que, entre sus proyectos, le gustaría "volver al Himalaya y hacer algunas cosas por allí".