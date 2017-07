El Avilés no paga y la Federación le impedirá tramitar las fichas

El Avilés no pagó ayer los 32.000 euros que reclama la plantilla por la última mensualidad y las primas de la temporada 2015-2016 y la Comisión Mixta de Tercera informará a la Federación Española para que suspenda los servicios federativos al club y le impida tramitar las fichas e inscribir a sus equipos (incluida la escuela) cara a la próxima temporada hasta que liquide la deuda.

El plazo concluyó ayer, pero el club podrá pagar hasta tres días antes de que empiece la nueva temporada, en el caso del Avilés con la disputa de la primera eliminatoria de la Copa del Rey a principios de agosto en fecha que determinará la asamblea general de la Federación el próximo día 20.

La suspensión puede tener, además, otras consecuencias porque, según el reglamento de la Federación, "todos los futbolistas del equipo moroso quedarán en libertad para inscribirse en el que deseen". Y en el Avilés hay alguno de los once jugadores con contrato que verían muy bien cambiar de aires la próxima campaña. Otro problema es que sin fichas no se puede tramitar la mutualidad y, para cubrirse ante posibles lesiones, el club tendría que hacer un seguro privado a los jugadores para iniciar la pretemporada, prevista en principio para el próximo día 17 una vez que sea nombrado oficialmente Blas García como nuevo entrenador.

La situación responde al pulso que mantienen el gestor, Álvaro López, y el propietario del club, José María Tejero, por ver quien tiene que pagar esos 32.000 euros. Tejero lo tiene claro: "Ellos tienen que resolver todos los asuntos de la gestión económica y deportiva porque son los gestores y los incumplimientos son suyos". Y aclaró: "Yo no tengo la gestión ni nada que resolver porque no me puedo inmiscuir en los asuntos del club".

Habrá solución. Álvaro López ya anunció que no se hará cargo de "más deudas ajenas", pero ayer adelantó que "habrá una solución" porque "tenemos planes para todos los casos y algo haremos". Y es que el gestor baraja dos alternativas para desbloquear la situación y, aunque no las desveló, aclaró que dejar el club no es una de ellas. "Seguiremos dando la lata porque el que se retira pierde y yo no estoy acostumbrado a perder, así que no me quedaré de brazos cruzados".

Respecto a la formación de la nueva plantilla, López aseguró que "hay alternativas para fichajes" y apuntó la posibilidad de hacer pruebas para seleccionar futbolistas, como hizo en sus equipos de México. "Es dar la oportunidad a todos y seleccionar jugadores de alto nivel, buena actitud, sacrificio, compromiso y calidad que quizás no han tenido una oportunidad o jugadores que deseen proyectarse y que tendrán el apoyo de IQ", concluyó.