Sábado, 20 de mayo de 2000. Jornada 33. Esa es la fecha en la que Dely Valdés escribió su último apartado en su hoja de servicios en el Real Oviedo. Con dos goles, y casi tres, al Barcelona, el panameño no sabía en ese momento que esas iban a ser sus últimas dianas con el conjunto asturiano en Liga.



Las jugadas están claras. En la primera, Pompey bota un corner, y el ariete se eleva por encima de Frank de Boer para batir a Hesp. El Tartiere celebra con rabia el gol, puesto que sacaba al Oviedo momentáneamente del descenso a Segunda División. En la segunda, otra vez el argentino es el que asiste. El chut de Valdés se estrella en el palo, pero el atacante es más rápido que la defensa culé y se adelanta para introducirlo de nuevo en la red. Es el tres a cero de la tranquilidad.



Entre esos dos goles, un movimiento de esos que ejemplifican que el deporte es un juego de listos. Antes del tercero, el Oviedo falla una pena máxima. El encargado de ejecutarla es el propio Dely Valdés que la ajusta tanto que se le va al palo. Es ahí cuando tiene la suficiente sangre fría como para quedarse estático, evitando el fuera de juego, y dejando que sea Pompey quien marque el tanto.







Dely Valdés no tuvo una llegada fácil al Real Oviedo., que sin ser la súper potencia económica que es hoy, sí que tenía un gran cartel, el panameño llega para cubrir la baja de Oli. En otras palabras, tenía que hacer olvidar a un jugador que acaba de marcar 20 goles. Con el agravante de llegar de un sitio más grande que la capital del Principado. Todo ello formaba unque no fue sencillo de superar.En total, disputó. En su, jugó 32 partidos y anotó nueve goles. Un curso que no fue sencillo para la escuadra oventense, puesto que se salvó tras disputar la promoción de descenso. Sin dudas, su. En la 98-99, cuando firmó la friolera dey fue el quinto máximo artillero de la Liga.Finalmente, en suen la capital del Principado, se quedó entre medias de las dos cifras, al conseguir marcarLa marcha de Dely Valdés del Real Oviedo no fue todo lo amigable que cabría esperar. De hecho,. Tal y como él mismo explica su firma con el Málaga fue un tanto rocambolesca. "Estaba en Panamá entrenando con la Selección, el Oviedo me quería renovar por un año y yo pedía dos. Al mismo tiempo, el Espanyol y el Málaga estaban interesados pero yo les decía que quería seguir allí. Al final llegué a un acuerdo con el Oviedo, estaba todo pactado y me hicieron viajar a Madrid. Me hicieron salir de Panamá y al final no hubo acuerdo. Aún tenía la oferta del Málaga y firmé", relata. A pesar de ello, el panameño no guarda rencor al conjunto azul.Lo cierto es que Dely Valdés era feliz en Oviedo. "Había un grupo fantástico, encima estaba muy a gusto en la ciudad y cuando estás cómodo en un sitio no te quieres ir.", cuenta. "Desde el principio, me enamoró la ciudad, la limpieza que había en las calles, la comodidad?", narra el jugador.No sólo bienes materiales se llevó de su paso por el equipo carbayon, sino también buenas amistades. Contuvo muy relación, así como cony con elque le cuidaba en su momento,. De aquellos años, sobrevive en la plantilla únicamente el portero Esteban. El cual se encuentra en estos días en la rampa de salida del club.Dely Valdés estuvo esta temporada. Llegó con la temporada empezada, debido a un problema con el anterior entrenador que no siguió al cargo del equipo. Su mano se dejó notar, puesto que los andaluces fueron campeones de grupo y subcampeones de España. Únicamente superados por el Real Madrid de Guti.A pesar de ello, no parece que vaya a continuar en tierras malagueñas, puesto quequiere dar el salto al fútbol senior. En diferentes entrevistas, recalcó que le gustaría dirigir al Real Oviedo. Un banquillo para el que tendrá que esperar, puesto que esta temporada estará ocupado por Anquela.