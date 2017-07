Épica plata de Bouzán y Fiuza en el Europeo

J. M. C.

Walter Bouzán arroja la pala rota mientras Fiuza achica el agua de la kayak, antes del primer porteo. J. M. C.

Impresionante regatón en el Europeo de maratón, saldado con medallas para los kayakistas asturianos en la modalidad de K-2: el riosellano Walter Bouzán y el gallego Álvaro Fernández Fiuza, que se hicieron con la de plata; y Luis Amado Pérez Blanco y Miguel Llorens López, con el bronce.

Bouzán y Fiuza retornaron por la puerta grande al podio del Europeo tras la ausencia del año pasado (no pudieron clasificarse a causa de una incidencia en la piragua en el selectivo). El domingo en aguas portuguesas, el riosellano Bouzán rompía la pala -por la pértiga- cuando aún no habían entrado en el primero de los siete porteos -ocho vueltas a un circuito, totalizando 29,8 kilómetros de recorrido-, y acabó en el agua. Tras el remojón, reincorporado a la kayak, daba la sensación de que iban a quedar descartados para la lucha por los metales. Casi 2 minutos de desventaja acumulaban con respecto al grupo de cabeza. Pero no cesaron en su empeño: había que morir matando, vaciándose.

Con tesón y esa casta de campeones que atesoran, los siete veces consecutivas vencedores del Sella, Walter y Fiuza, iniciaron una remontada épica. Marchaban en una tercera grupeta, bastante alejados del top-ten de la carrera. Sin embargo, al filo del ecuador de la prueba ya habían conseguido enlazar con los más fuertes.