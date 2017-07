El Madrid hace caja

El Real Madrid ha aplicado este verano el dicho de "antes de entrar, dejen salir". De esta forma, el club merengue ha empezado la "operación salida" para hacer sitio a las posibles llegadas de nuevos compañeros para los pupilos de Zidane. La primera de las salidas confirmadas del club blanco es la de Mariano, que ha sido traspasado al Olympique de Lyon por 8 millones de euros. Y a la espera en la cola para abandonar el Bernabeu, de momento, están Álvaro Morata y Danilo.

El delantero español podría cerrar su fichaje por el Manchester United esta semana. El traspaso, según diversas fuentes, dejaría en las arcas del Real Madrid entre 70 y 80 millones. El punta madrileño quiere cambiar de aires ya que no ha logrado hacerse un hueco en el once blanco a pesar de ser el segundo máximo anotador del equipo en Liga, superando a Benzema, ojito derecho del entrenador, y tener el respaldo de la grada. Sus 15 goles en Liga y sus 3 tantos en la Liga de Campeones no han sido suficientes para que Florentino Pérez lo dejase bien atado para esta próxima temporada. Parece que los millones que ofrece el club inglés por el delantero son mucho más atractivos para el presidente del Real Madrid que la proyección de Morata en el club.

Otra de las salidas esperadas este verano en la planta noble del equipo de Concha Espina es la del defensa brasileño Danilo. El jugador se ha convertido en la diana de las iras de la grada. Además, ha sido superado de largo por Dani Carvajal. De todas formas, el lateral carioca sigue teniendo cartel en Europa. La Juve, que busca recambio para Dani Alves tras su espantada y fichaje por el Manchester City de Guardiola, ha puesto 20 millones de euros sobre la mesa para hacerse con sus servicios. En esta operación el Madrid perdería 11,5 millones respecto a los que pagó hace tres temporadas al Oporto. De cristalizar los traspasos de Morata y Danilo, el Madrid podría ingresar hasta 110 millones de euros. Aunque esta cantidad podría dispararse a falta de saber que acabará pasando con Cristiano Ronaldo y si al final cumple su amenaza de dejar la liga española por sus problemas con el Fisco. Algún grande del continente estaría dispuesto a hacer efectivos 150 millones para contratar al luso.

Esto dejaría al Real Madrid con las arcas rebosantes para comenzar con la "operación llegada" y empezar la puja por las estrellas de moda. Entre los jugadores que tienen en mente en Madrid está el joven francés Kylian Mbappé, de tan solo 18 años de edad, y por el que todos los grandes de Europa suspiran. A falta de 58 días para finalizar el mercado de fichajes, las cuentas pueden resultar extremadamente positivas para el Real Madrid si todas sus salidas se confirman. De esta forma la plantilla que presentaría el club de cara a la temporada 2017-2018 tendría más variaciones de las esperadas tras ganar la duodécima. En la "operación salida" el Madrid ha incluido a Jesús del Olmo, jefe de los servicios médicos del club, que acumula en su historial varios roces con pesos pesados del vestuario.