El Motoweekend tendrá un concurso de constructores

El recinto ferial de Gijón acogerá los días 15, 16 y 17 del próximo mes de septiembre la tercera edición del Motoweekend, cita obligada para los amantes de las dos ruedas ya que dispondrán de un amplio programa de actividades a lo largo de todo un fin de semana. Las entradas en venta anticipada son más baratas que el año pasado: 3 euros por jornada o un bono de 8 euros para los tres días. Los menores de 12 años entrarán gratis. En taquilla los precios serán de 5 y 12 euros.

Como en años anteriores habrá un salón de la moto con diferentes modelos y novedades, además de competiciones de trial y freestyle. Entre las exhibiciones habrá una conocida como "el muro de la muerte" en la que un piloto llegará a circular por las paredes. La gran novedad de la próxima edición es un concurso de constructores de motos con premios para los tres mejores.

Charlas y coloquios, un mercado de material, simuladores y la presencia de conocidos pilotos, alguno de ellos participantes habituales en las carreras del Campeonato del Mundo, como Tito Rabat, son otros alicientes de ese fin de semana. Los niños no pueden quedar al margen y para ellos habrá una zona de alrededor de 3.000 metros cuadrados con infinidad de actividades. Y por supuesto la gastronomía también estará presente con diferentes opciones para todos los bolsillos. Apartado aparte merece el aspecto musical del evento con conciertos cada uno de los tres días. Así el viernes está prevista las actuaciones de "Subersiva", "Los Tal", "Fitomanía" (tributo a Fito y los Fitipaldis) y "Pedrá" (homenaje a "Extremoduro"). El sábado serán "Smooth", "18 días", "Abaixo cu sistema", "Seek em all" (homenaje a "Metallica"), "Bon Scott Band" (homenaje a AC / DC) y "Embolakas". Por último, el domingo será el turno de "My Vestal", "Mota Blues", "Subersiva" y "Los Bólidos". El Motoweekend abrirá el viernes 15 a las 17 horas y se prolongará hasta las 2 de la madrugada. El sábado la apertura del recinto será a las 11 de la mañana, y el cierre también hasta las dos de la madrugada. Y el domingo desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche.

La organización ha alcanzado un acuerdo con el camping de El Rinconín y todos los que adquieran el abono tendrán precios especiales: 5,28 euros por adulto, 4,62 por tienda y 2, 53 por moto, al día.