Álvaro García del Xitia, campeón de España sub-14

El arquero del Xitia Álvaro García se proclamó campeón de España sub-14 en la modalidad de arco compuesto 3D que se disputó este pasado fin de semana en la localidad soriana de Navaleno. La medalla conseguida por Álvaro no fue la única de la representación asturiana en este campeonato en el que tomaron parte 29 arqueros en la categorías sub-14 y 24 en la cadete. Como subcampeón de España en long-bow sub-14, se clasificó Pelayo Alonso del Texu. Los arqueros María Álvarez en compuesto cadete y Luis Moreno en recurvo sub-14 se clasificaron primeros pero no consiguieron el título al no cumplir el mínimo de inscritos.