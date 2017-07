Paco: "Hay que ser pacientes para formar el equipo"

Paco Fernández es un hombre reflexivo y metódico y mucho más a la hora de confeccionar las plantillas de sus equipos. Su experiencia en las últimas temporadas en el Caudal, el Racing de Santander y en el Burgos en Segunda B y en Segunda en el Sardinero le ha hecho ver que la paciencia es la mayor de las virtudes. El técnico de los blanquinegros no oculta que "a todos nos gustaría tener ya el equipo formado pero hay que ser cautos para tratar de poder confeccionar el mejor equipo posible dentro de las posibilidades del Caudal. Los equipos se acaban de formar a finales de agosto".

Hasta la fecha el conjunto mierense ha cerrado los fichajes de Iker Alegre (prodecente del Pontevedra), Adrián Llano (Lealtad) y Borja Navarro (fútbol tailandés), además de sellar la renovación de Bussman, Cristian, Armando Invernón y Richard además de contar con Javi Sánchez, quien tenía contrato en vigor para el curso que arrancará en el mes de agosto. En total, y ahora mismo, el Caudal cuenta con ocho jugadores. Una cifra que para Paco no "está mal del todo, aunque es cierto que nos gustaría poder contar con algún futbolista más, pero el mercado está muy parado y debemos adaptarnos a él y tener paciencia para tratar de tener el mejor equipo posible".

Paco habla del estado del mercado de Segunda B. Un mercado que apenas se está moviendo, algo que se aprecia, por ejemplo en el Lealtad, donde cuentan con diez jugadores tras la renovaciones de Javi Porrón, Alex Blanco, Omar Hernández, Agus Porto, Mendi y Robert, además de los fichajes de Pablo Acebal (Langreo), Fran Simón (Conquense) y Fassani (Condal). El técnico caudalista matiza que "la realidad es que en los últimos años el mercado está parado al principio porque los jugadores están esperando por sus mejores opciones. En el momento en el que los conjuntos comienzan a entrenar el mercado se va activando porque los futbolistas se ponen nerviosos y ya no confían en poder acceder a sus pretensiones más altas y ya miran a los equipos más modestos".

El próximo lunes comenzarán a entrenar ya varios equipos de la Tercera y puede ser una semana "en la que se mueva algo más. Pero repito, nosotros no estamos para nada parados. Contamos con una lista de más de ochenta jugadores, pero ahora mismo a los que queremos no podemos acceder pues el presupuesto del Caudal no es de los más altos y estos futbolistas aspiran a algo más. Nos toca esperar a ver cómo se va moviendo todo y ver qué será mejor para el Caudal dentro de nuestras posibilidades".

El ovetense confiesa que "ya podríamos tener la plantilla cerrada pero nos toca esperar porque hay que tratar de equivocarnos lo menos posible. No precipitarnos y buscar lo mejor para el Caudal. Entiendo que la gente se impaciente, pero el mercado es así y nos toca esperar porque los equipos se acaban de formar a finales de agosto".

El Caudal comenzará la pretemporada el 17 de julio y Paco quiere "intentar contar con un grupo diez o doce jugadores del primer plantel a los que se unirán varios del juvenil que nos ayudarán, y luego seguiremos trabajando para conformar una plantilla de garantías pero con paciencia".