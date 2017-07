El deportivo gesto de Nadal que conmovió a las redes

Rafa Nadal perdió su encuentro de octavos de final ante Gilles Muller, pero volvió a recibir el elogio masivo de los aficionados al tenis. Para el recuerdo queda su gesto al abandonar la pista, cuando decidió esperar a su rival y salir así juntos, una forma de rendir homenaje al vencedor del partido.





Class in defeat.



After a titanic contest, Rafael Nadal waits to walk off court with opponent Gilles Muller#Wimbledon #ManicMonday pic.twitter.com/1URgEVS9sG