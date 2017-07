Día clave para la venta del Avilés: cumbre con los contratos en la mesa

La negociaciones para el traspaso del Real Avilés llegan a un punto clave. Está previsto que hoy Julio Scheilch, mano derecha del presidente y dueño del club José María Tejero, y Dennis Colmenares, encargada de las negociaciones por parte de Álvaro López, gestor de la entidad, se sienten con el contrato sobre la mesa, un documento por el que las acciones del club pasarían de manos de Tejero -oficialmente pertenecen a Terrenos e Inmuebles SL, de la que el empresario es representante legal- a las de López, que encabeza la gestión del club desde el pasado curso.

Y es que, aunque las condiciones de la venta se cerraron en un acuerdo verbal, la propiedad del club no quería dar nada por hecho hasta que se plasmaran en un documento. Ni siquiera los gestores dan por seguro el traspaso mientras no haya firma, porque, aunque las posturas se han acercado hasta el punto de un principio de acuerdo, la desconfianza entre ambas partes que se ha ido desarrollando a lo largo de la temporada no ha desaparecido. Son los papeles los únicos que tienen poder para cerrar la negociación.

El acuerdo verbal habla de dos millones de euros por las acciones a pagar en tres años, además de un millón más si el equipo llega a la liga profesional y las deudas de la entidad, que rondan los 800.000 euros. La cuantía de los diferentes pagos año a año y las garantías de que se formalizarán pueden ser los principales escollos a superar ahora.

Los abogados de López estaban preparando estos días el complejo contrato y la reunión solo se producirá si el documento está hoy ya listo, como se han comprometido los aún gestores.