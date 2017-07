Revi, goles zamoranos para L'Entregu

L'Entregu ha respondido rápido al fichaje frustrado de Fredo, quien el club ha descartado por sus flirteos con otros clubes pese a haberse comprometido con los del Nuevo Nalón y ha fichado a un delantero de nivel como es Revi. El zamorano, de 23 años, llega procedente del Zamora para ser una de las referencias del ataque entreguín.

Antonio Revidiego González es un delantero formado en las categorías inferiores del Numancia. Con los sorianos llegó a jugar en su filial de Tercera División. Posteriormente pasó por el Villaralbo, Calahorra, Villarrubia y Zamora. El pasado curso jugó un total de 35 partidos con los del Ruta de la Plata de los que doce fueron como titular y marcó siete goles.

"Estoy muy contento por fichar por L'Entregu. El pasado curso en el Zamora fue muy duro para mí y ahora lo que necesito es volver a sentirme importante. Por eso le doy las gracias al club por darme esta oportunidad", confesó Revi, que "tenía ganas de salir del grupo castellano-leonés y venir a Asturias me hace mucha ilusión".

Hace tres temporadas en el filial numantino formó dupla en el ataque con el ahora delantero del Sporting B Claudio Medina. Fue una campaña en la que el zamorano hizo quince goles y el leonés diez. Precisamente fue Claudio "quien me habló muy bien de L'Entregu y de la Tercera asturiana, sólo espero tener la misma suerte que él porque lleva dos años increíbles en el fútbol asturiano". Revi ha confesado que "me han comentado que el club se está reforzando muy bien para no pasar apuros y lograr la salvación cuanto antes. Trataré de aportar mi granito de arena a base de trabajo y si es posible de goles". El zamorano, de 1,86 metros de estatura, ha contado con varias ofertas de conjuntos de punteros como el Somozas "pero me he decantado por la propuesta de L'Entregu porque me ha gustado el interés que han mostrado por mí y porque creo que es la mejor oportunidad para volver a disfrutar del fútbol".

Con el fichaje de Revi, Marcos Suárez cuenta con veinte jugadores en plantilla. L'Entregu ha renovado a Jairo Acevedo, Álex García, Martín, Noé, Riki, Meana, Omar Cibeira y además de cerrar los fichajes del propio Revi (Zamora), Carlos y Helios (Avilés juvenil), Álvaro (Berrón), Imanol (Covadonga), Adrián (Mosconia), Alonso (Llanes), Albuquerque (Tineo), Nuño (Avilés), Abel (Roces juvenil), Eneas (Lugones) y Kayce (Valdesoto). Además, el jugador del juvenil de la entidad Rubén pasa al primer equipo. Suárez no da por cerrada la plantilla a la espera de poder concretar la llegada de un centrocampista. El club se lo toma con calma a la espera de oportunidades del mercado.