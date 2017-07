Uría, segundo de Marce, avisa: "En el Valencia no hay lugar al escaqueo"

El segundo entrenador del Valencia, Rubén Uría, aseguró ayer que Marcelino García Toral es "muy exigente y metódico" y que en su equipo "no hay lugar al escaqueo", ya que deben trabajar y ser profesionales. "Marcelino, desde sus inicios, es muy exigente, metódico y no deja nada a la improvisación. Es un tío que prepara todo al mínimo detalle. No hay lugar al escaqueo, hay que trabajar, hay que ser profesional y todo se habla a la cara, todo muy claro", indicó.