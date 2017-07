La decisión del TAD sobre la medida cautelar que permitiría al Avilés fichar, se aplaza hasta el 27 de julio

La comisión del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) no llegó a abordar esta tarde, según explican fuentes del club, la situación del Real Avilés, en bloqueo federativo por una deuda de 32.000 euros con los jugadores de la campaña 2015-2016. El club había solicitado al TAD una medida cautelar para levantar el veto por el que no puede fichar jugadores para la temporada que está por empezar y estaba previsto que se debatiera ayer, pero, según explican desde el Avilés, la resolución sobre el Palencia, en una situación similar, se alargó más de la cuenta y no se llegó al punto del día que compete al club avilesino. La comisión no se reunirá ahora hasta el próximo 27 de julio, por lo que la única manera de desbloquear antes de esa fecha la situación es que se haga frente al pago de los 32.000 euros. Y es que por el momento, el bloque impide tramitar las fichas de los jugadores que quieran renovar o incorporarse al Avilés, pero las consecuencias pueden ser mucho peores si el pago no se produce antes del 20 de agosto, fecha en la que comienza la Copa del Rey: en ese caso el equipo descendería de categoría.