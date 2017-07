Los gestores reciben la demanda en mitad de la tensa venta del club

Las negociaciones por la venta del Real Avilés no solo no fructifican, sino que las posiciones entre los gestores del club, que aspiran a comprar las acciones, y la actual propiedad, parecen cada vez más alejadas. En medio de la operación, ayer el administrador legal del Real Avilés Gestión Deportiva, Pedro García, recogió en los juzgados la demanda que el presidente del club, José María Tejero, presentó para rescindir el contrato de gestión del club, una demanda, previa al inicio de las conversaciones de compraventa, con la que aspiraba a apartar a IQ Finanzas. En esa demanda Tejero alega que no se cumplió uno de los puntos del contrato de gestión firmado en diciembre, el que recoge que el Real Avilés Gestión Deportiva no tardará más de 60 días en realizar los pagos a trabajadores y plantillas. La negativa de hacer frente a los pagos de la escuela blanquiazul, por un desencuentro en su organización, va en contra de ese punto.