Más de 56.000 firmas apoyan que un K-2 mixto pueda ganar el Sella

Beatriz Manchón, tres veces campeona del Mundo en aguas tranquilas, y Manuel Busto, diez veces campeón del Mundo de maratón, no cejan en su empeño de competir juntos para tratar de vencer en el Descenso Internacional del Sella. La pareja fuera del agua quiere serlo también en ella y competir de pleno derecho, pero, por el momento, el reglamento del mítico descenso riosellano no permite participar a las parejas mixtas en la clasificación general de la categoría absoluta. Manchón y Busto lo intentaron el año pasado y no se les admitió, y este año han recibido una nueva negativa. Por ello, Óscar García Busto ha lanzado una petición a través de la página web change.org y ya son 56.403 las personas que han firmado para que la organización de la prueba, Codis, acepte la participación de la pareja.

Este miércoles, tiene previsto entregar las firmas en la sede del Codis, ubicada en Arriondas. "Es una cifra de firmas muy alta, se trata del 5,6 por ciento de la población de Asturias, y casi la capacidad de los dos estadios de fútbol principales de Asturias juntos: el Molinón, con 29.000, y el Carlos Tartiere, con 30.000", comenta Óscar García. "Tras confirmar telefónicamente que la sede del Codis está abierta y no acceder el presidente del Codis Don Juan Manuel Feliz a concertar una fecha y hora de entrega, les informo que el próximo miércoles 26 de julio a las 12.00 horas llevaré las firmas en formato digital", añadió ayer en la petición.

El impulsor de la petición digital explica que la competición de las parejas mixtas senior está ya avalada por la Federación Española de piragüismo: "Esta pareja ya ha competido en otras pruebas como el Campeonato de España de ríos celebrado en Pravia (Asturias) amparados por el reglamento y por la Real Federación Española de Piragüismo que desde el año 2014 permite que las parejas mixtas compitan en categoría senior". Además, Beatriz Manchón cuenta también con el apoyo del Instituto Asturiano de la Mujer, que le ha dado la razón y ha solicitado al Codis que cambie su postura para este año, "cosa que por el momento no ha sucedido".