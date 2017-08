Juan Mata dona el 1% de su sueldo a causas sociales

Juan Mata quiere que el mundo del fútbol se implique para construir un mundo mejor. Para conseguirlo, el jugador asturiano donará el 1% de su sueldo a causas sociales. Este proyecto que inicia ahora el ovetense y centrocampista del Manchester United se denomina "Cammon Goal" y lo que persigue es que más futbolistas se unan y se comprometan a donar también el 1% del sueldo.

"Lo que estamos haciendo es definir una agenda social común para todos los actores del mundo del fútbol", señala Mata. La intención del canterano del Oviedo es la de que este proyecto vaya más allá de la promoción individual: "Common Goal va más allá de marcas individuales y egos para conseguir un impacto de mayor repercusión. Al comprometernos a donar el 1% creamos una conexión entre fútbol como industria y fútbol como herramienta para generar desarrollo social y sostenible", añade.

Mata realizó un viaje a la India recientemente que ha sido para él un acicate a la hora de emprender este proyecto y tomar la decisión de donar una parte de su sueldo. En el vídeo que acompaña a esta información se pueden ver algunas de las cosas que observo el jugador en su viaje. "Una de las primeras lecciones que he aprendido gracias al fútbol es que hace falta un equipo para ganar el partido. Creemos firmemente en este lema dentro del campo de juego pero no solemos verlo reflejado en el ámbito de desarrollo social, donde abundan las iniciativas individuales. Por ello me gustaría pedir a jugadores de todo el mundo que se unan al equipo", comenta el asturiano.

Common Goal es un proyecto que impulsa la ONG "Streetfootballworld", que apoya a más de 120 organizaciones en todo el mundo que utilizan el fútbol como herramienta de cambio. Tras comprometerse Mata con ellos, la ONG quiere completar un "once inicial" que liderará este movimiento comprometiéndose a donar el 1% de su sueldo de futbolista.

A más largo plazo, Common Goal persigue que todo esto termine yendo más allá de los propios futbolistas y que sea toda la industrial del fútbol la que se comprometa a destinar el 1% de sus beneficios para el desarrollo social. Se estima que ahora mismo ese porcentaje aportaría alrededor de 30.000 millones de dólares anuales.