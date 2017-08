"Nuestra actuación está avalada por el contrato de gestión"

José María Tejero deja claro que el Real Avilés CF ha asumido la gestión total de la entidad "por los reiterados incumplimientos de la sociedad gestora" a quien, recuerda, "ha rescindido su contrato por burofax en abril de acuerdo con lo firmado entre las partes y recogido perfectamente en el contrato suscrito y elevado a público" el 13 de diciembre de 2016.

El acuerdo estipula que hechos como que Real Avilés GD no haya efectuado algunos pagos (como los de la escuela) en un plazo no superior a los 60 días, al que se suma que no haya presentado el presupuesto del próximo año avalado a 15 de junio, dan lugar a la resolución del contrato, que es instantánea desde la notificación por burofax sin que sea necesario otro requerimiento ni actuación. El consejo de administración, no obstante, presentó en el juzgado el pasado 6 de junio una demanda de ejecución de rescisión del contrato.

Tejero, propietario del club añade a los incumplimientos el que Real Avilés GD se haya permitido "el lujo" de saltarse el de confidencialidad al filtrar el acuerdo a los medios de comunicación. El presidente subraya que se trata de un contrato de gestión, "no de alquiler" y explica que "así como se contrata a una persona física como gerente de un club en este caso ha sido una persona jurídica, una figura que está perfectamente recogida en nuestro régimen jurídico". Y añade: "A los gerentes o gestores se les despide de dos maneras: una por incumplimiento, como es el caso, y otra porque le interesa a la empresa. Después la persona física o jurídica podrá exigir lo que estime oportuno en los tribunales".

Respecto a los asuntos deportivos, Tejero resalta que "sólo el Real Avilés CF puede tramitar las fichas ante la Federación para poder competir" y ratifica que el entrenador del primer equipo "es Iván Palacios". "Blas García, a quien respeto y del que no tengo nada que decir, tendrá contrato con otra entidad pero no con el Real Avilés CF, y él sabrá con qué club tiene la ficha". Y en cuanto a los futbolistas que están entrenando explica que "los que quieran tener ficha con el Real Avilés CF ya han sido informados de lo que tienen que hacer".

Tejero tuvo también palabras para Álvaro López. "Reitero mi agradecimiento por ayudar al club, lamento que no haya cumplido lo que su representante ha firmado, y decirle que la presión mediática sirve de poco e incluso a veces se vuelve en contra". En este sentido, apunta que "en nuestro país tenemos una excelente justicia que trabaja muy bien y que también está a su servicio. Utilícela porque no admito la condena sin ser juzgado, y deje en paz las redes sociales dónde terminará embarrándose". El último comentario es para el director deportivo de la gestora, José Luis Tamargo. "Quiero dejar claro que esta persona no pinta nada en el Real Avilés CF y deseo que deje de emplear el club para sus gestiones. Él sabe con quién tiene contrato y por supuesto no es con el Real Avilés CF".