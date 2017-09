Domínguez asume su error tras ser expulsado en Tuilla

José Antonio Domínguez fue uno de los protagonistas del Avilés por su debut en el centro de la defensa junto a Expósito, pero el jugador andaluz reconoce que no fue como había soñado, sobre todo porque fue expulsado en el penalti de la última jugada por doble amarilla. "Fue una contra saliendo el equipo que quizás me pilló un poco atrás y un poco cansado. Intenté darle la banda al rival pero se me fue y no pensé que ya tenía tarjeta ni que estábamos en el 91. Son jugadas de fútbol".

Lo cierto es que las dos tarjetas llegaron en las dos únicas faltas que cometió, y lo peor es que el equipo se queda sin los dos centrales ante el Marino porque previamente había sido expulsado Expósito, aunque el club tiene previsto recurrir la segunda al entender que fue un salto limpio.

"Deberíamos de haber intentado aguantar más, pero surge así y no se puede hacer más que trabajar para corregir errores cara al próximo partido", señaló el onubense, que hizo un buen partido. "Me sentí bien para llevar tres meses y medio sin jugar un partido oficial, pero soy muy exigente y no estoy contento por el resultado ni por la expulsión".

El entendimiento con los compañeros dice que fue bueno. "Es fácil porque hay un grupo bueno y tenemos que seguir remando todos en la misma dirección para que lleguen los resultados".

El club, por otra parte, abrió ayer la campaña de abonados en la tienda oficial, que abrirá de 17:00 a 20.00 horas de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas los sábados y los domingos una hora antes del partido. El socio adulto paga 120 euros; 60 los sub-16; 30 desempleados y jubilados: 180 carnet familiar; y peñistas diez por ciento de descuento. Los sub-15 entran gratis.