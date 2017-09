El Avilés ficha a Castro, deja salir a Ángel y ya pude contar con Thomas

El portero Carlos Castro, nuevo fichaje; el central Thomas Leteinturier, que ya tiene el transfer y podrá jugar contra el Marino; el lateral izquierdo Álex Vázquez, que entrenó ayer por primera vez; y el defensa andaluz Ángel, que deja el club, son los protagonistas del día en el Avilés.

Carlos Castro (19 años) fichó ayer tras llegar a un acuerdo para rescindir el contrato con Real Avilés GD, la compañía de Álvaro López que gestionó el club hasta el pasado mes de agosto. El gijonés firmó con el Avilés en julio del pasado año por tres años a través de Real Avilés GD, que lo cedió en diciembre al Condal, y regresó el pasado mes de julio.

Castro califica el verano como "difícil, complicado y diferente para mi y para todos los compañeros" hasta que el juez decidió que competiría Real Avilés CF en detrimento de Real Avilés GD. "El final es feliz y agradezco que se haya tranquilizado todo para poder centrarme sólo en el verde, que es lo que realmente importa en el fútbol", comentó.

El central francés Thomas Leteinturier podrá jugar el derbi con el Marino al llegar ayer el transfer de la Federación Francesa y la noticia es un alivio para el técnico, Iván Palacios, que se quedó sin centrales al ser expulsados en Tuilla Expósito y Domínguez.

Thomas explica en su precario castellano que está "muy ilusionado" de ayudar al equipo ante la falta de efectivos. "Es un partido difícil porque nos enfrentamos a un gran equipo, pero nosotros también lo somos y sólo pensamos en ganar porque jugamos en nuestro campo y es una obligación", señaló. La clave, en su opinión, "es jugar con la misma intensidad que entrenamos".

Palacios tiene mucha confianza en el galo y no duda en asegurar que "si tiene un poco de suerte será de los mejores centrales de la categoría". Thomas pasó cuatro años en el centro de formación del Girondins de Burdeos, donde fue elegido mejor joven nacido en 1997, y jugó con los equipos sub-17 y sub-19 del conjunto francés.

El lateral izquierdo Álex Vázquez completó ayer su primer entrenamiento y también podrá jugar el domingo porque llegó el transfer de la Federación Andaluza al haber jugado el pasado año en Los Barrios (Cádiz). El gijonés dice que el acuerdo fue rápido. "Quería quedarme en Asturias para estar cerca de mi hija y una vez que los estamentos federativos y judiciales determinaron que este es el equipo que competía me puse en contacto con ellos y nos arreglamos".

También él hizo la pretemporada con Real Avilés GD, aunque sin contrato, y califica de "atípica" la situación que vivió el club. "Eran circunstancias complicadas, pero yo lo que quería era jugar y estoy ansioso ayudar en lo que pueda". En su primer entrenamiento vio "un buen grupo y buen ambiente", y adelanta que "con tiempo y paciencia se irá viendo que el equipo compite cada vez mejor porque es nuevo y con futbolistas que ni se conocían y tiene que ir poco a poco".

El lateral izquierdo Ángel llegó a un acuerdo con el club para rescindir el contrato dado que iba a tener pocos minutos y ya emprendió viaje a su Sevilla natal. "Me hubiera gustado pasar un buen año aquí, pero lo cierto es que ninguna de las dos partes estábamos a gusto y así es mejor que me vaya", explicó el jugador. Y concluyó: "No pasa nada, ha sido una buena experiencia".