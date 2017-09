El Caudal quiere blindarse en casa

El Caudal quiere seguir haciendo del Hermanos Antuña su fortín particular. El equipo mierense recibe esta tarde al Tudelano con el objetivo de proseguir haciéndose fuertes en casa. Los caudalistas aún no han encajado ningún tanto en su estadio. Los caudalistas quieren seguir haciendo gala de su buen hacer defensivo, mientras que tratarán de materializar las ocasiones que generan. Hasta la fecha, los mierenses únicamente han marcado un tanto en la presente temporada. Iker Alegre, ante el Lealtad, materializó el único gol de los caudalistas en la presente campaña. Paco cuenta con la baja del lesionado Sergio Prendes. El centrocampista sufrió una microrrotura de fibras en el choque ante el Osasuna B y no podrá participar en el duelo. Por el contrario, el técnico mierense recupera al atacante Borja Navarro. El posible once del Caudal será el compuesto por Rabanillo; Cristian, Calahorro, Catú, Armando Invernón; Alberto Gómez, Adrián Llano; Iker Alegre, Borja Prieto, Javi Sánchez y Camochu.