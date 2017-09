Las lesiones castigan al Roces

A perro flaco todo son pulgas. Las bajas por lesión siguen mermando al TSK Roces. El conjunto de Florín no está teniendo especial fortuna en este apartado y ante el Ceares veía como era Matheus el que caía lesionado. La previsión es que el mediapunta sea operado del menisco. Un contratiempo más para el conjunto gijonés que se suma a las bajas de Cristian y Luci para intentar de superar al Covadonga (12 horas). El conjunto ovetense, que se ha movido con agilidad este verano, no termina de traspasar al terreno de juego el potencial de su plantilla. Por su parte, el TSK Roces se ha mostrado fiable como local pese a haber firmado dos derrotas ante el Langreo y el Oviedo B, conjuntos que se encuentran en otra lucha bien distinta a la del cuadro gijonés. Siempre incómodo como local, el Roces quiere borrar cuanto antes el derbi ante el Ceares, principalmente su segunda mitad. Florín confía plenamente en que su equipo saque el do de pecho en esta oportunidad para sumar el segundo triunfo de la temporada pese a los inconvenientes en forma de lesión.