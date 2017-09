El Toscaf acusa falta de ritmo, pero empieza ganando

"No fue un partido fácil y cometimos demasiados errores por falta de ritmo y de intensidad". Así resumió Juan Muñiz, el técnico del Toscaf Atlética, el debut liguero del equipo ante el correoso Universidad de Valladolid. "No jugamos nada bien y no encontramos el ritmo del partido porque como durante la segunda quincena de agosto está cerrado el polideportivo de La Magdalena no pudimos entrenar en nuestra cancha y eso nos perjudica mucho", añadió el técnico con enfado.

Los locales no defendieron bien, sobre todo en la primera parte, aunque se fueron entonando durante la segunda parte y a falta de ocho minutos ganaban de siete, pero los errores y las imprecisiones típicas del inicio de la temporada obligaron a los de Juan Muñiz a sufrir hasta el final ante un rival que con una buena mezcla de jugadores veteranos y jóvenes valores que en diferentes fases del partido impuso su mayor poderío físico.

El técnico local ya había anunciado en la previa que el equipo necesita tiempo para acoplar a los nuevos jugadores, todos de primera línea, y durante el partido quedó de manifiesto que en este sentido tiene trabajo por delante.

Los avilesinos tienen un complicado partido el próximo sábado día 23 en el pabellón municipal de la Flecha del vallisoletano Arroyo de la Encomienda ante el Gerovida BM Arroyo, un equipo que cuenta con jugadores que militaron en categoría superior y que es muy fuerte en su cancha.